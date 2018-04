publié le 17/04/2018 à 07:46

La direction d'Air France abat sa dernière carte. Elle propose 5% d'augmentation en trois ans à ses salariés et demande aux syndicats une réponse d'ici vendredi 20 avril.



"On attendait un geste plus conséquent de la direction pour des augmentations salariales 2018. En plus, ce qui nous gêne en tant que syndicalistes, c'est que les signataires de cet accord s'engageraient à ne pas initier ou à s'associer à un conflit collectif. Il y a un peu de chantage en disant "vous vous engagez à ne pas faire grève pendant 3 ans pour des mesures salariales ", confiait Yves Joulin du syndicat SNMSAC UNSA au micro de RTL.

L’intersyndicale réclamait initialement 6 % en 2018 au titre des efforts passés et des bons résultats de l’entreprise. Pour la huitième journée de grève de mardi 17 avril, Air France prévoit d’assurer " 70 % des vols ".

À écouter également dans ce journal :

Politique - La France engage une procédure pour retirer la Légion d'honneur à Bachar-al-Assad. Une décision inédite intervient deux jours après les frappes occidentales en Syrie suite à l'attaque chimique présumée à Douma.



Canada - Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, poursuit sa visite à Paris ce mardi 17 avril. Il s'exprimera devant l'Assemblée dans l'après-midi.



Société - Des médecins et des militants contre l'alcoolisme demandent à fixer le prix de l'alcool pour décourager les consommations excessives.