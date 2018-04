Justin Trudeau en visite officielle de 2 jours en France

publié le 16/04/2018 à 14:34

Leur première rencontre au G7 de Taormine en mai 2017 avait été de bonne augure. Depuis, Emmanuel Macron et Justin Trudeau ne cessent d'afficher leur proximité politique. Changement climatique, libre-échange, lutte pour les droits des femmes... Les points de convergence semblent nombreux. En visite officielle à Paris pour la première fois, le Premier ministre canadien veut afficher un front uni avec son homologue français.





Et pour cause, Emmanuel Macron et Justin Trudeau semblent faits de la même étoffe. Même look et style à la "Obama", les deux dirigeants aiment afficher leur bonne entente sur la scène internationale. À Paris, le Premier ministre canadien sera même accueilli le mardi 17 avril à l'Assemblée nationale pour une allocution devant les parlementaires. On promet d'aborder des sujets chers au duo franco-canadien comme le climat, les enjeux du G7 et le CETA.



"Nous avons tous les deux cherché à rassembler" et "avons mis l'accent sur la croissance pour tous", souligne le chef du gouvernement canadien dans un entretien au journal Les Echos. "Nous sommes totalement alignés sur ces questions mais aussi (...) sur les changements climatiques" ou "l'ordre international", insiste-t-il, en ajoutant que "c'est toujours un grand plaisir de travailler avec Emmanuel".

Des temps troubles

La ratification de cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada demeure un sujet épineux. Signé à Bruxelles en octobre 2016, le CETA est loin de faire l'unanimité en France. Seul candidat ouvertement en sa faveur à la présidentielle, Emmanuel Macron peine à obtenir le soutien de la majorité sur la question.



L'avenir incertain du CETA n'est pas la seule épine dans le pied de Justin Trudeau. Au cœur d'une polémique environnementale nationale, le Premier ministre canadien a enchaîné les faux-pas diplomatiques. Interrogé par le quotidien canadien La mêlée politique, l'ancien ministre des Affaires étrangères canadien, Lawrence Cannon, affirme que cette visite lui permettra de "rétablir sa crédibilité".



Même son de cloche chez Emmanuel Macron. Le président français fait face à une vague de mécontentements nationale sans précédent dans son mandat. Sa décision de se joindre aux frappes punitives occidentales en Syrie a été vivement critiqué au sein de la classe politique française.