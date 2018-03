publié le 29/09/2017 à 18:55

Ne leur parlez pas de l'air pur de la montagne. Les habitants des Alpines étouffent. Trois ministres se sont rendu vendredi 29 septembre au chevet de cette population complètement asphyxiée par la pollution. Nicolas Hulot, ministre de l'Écologie, Agnès Buzyn, à la santé et Élisabeth Borne aux Transports étaient attendus de pied ferme.



Les habitants de la vallée, qui espéraient enfin des mesures concrètes pour lutter contre la pollution, ont été déçus. Les trois ministres sont, en effet, venus pour un simple état des lieux. Les manifestants ont donc pris à partie Nicolas Hulot. "C'est pas normal, rien n'est anticipé alors que pendant ce temps-là on souffre (...) On ne peut pas vivre comme ça Monsieur Hulot", peste l'un d'eux. "Je n'arrive pas avec une baguette magique", a rétorqué l'intéressé.

À écouter également dans ce journal :

- La pollution fait également des ravages à Paris. La troisième journée sans voiture aura donc lieu dimanche 1er octobre dans les rues de la capitale. Et pour cette édition, toute la ville sera concernée.

- Président des riches ou budget pour les nantis, l'étiquette est en train de se ventouser à Emmanuel Macron. 150.000 foyers vont sortir de l'impôt sur la fortune (ISF) alors que dans le même temps, la CSG augmente sans contrepartie pour les retraités et les aides au logement sont abaissées. Un véritable boulevard pour l'opposition. "La loi Travail, c'était la loi MEDEF, le budget, c'est un budget du CAC 40", a cinglé Martine Aubry.



- Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est rendu cet après-midi sur le site d'Alstom de Valenciennes (Nord) où la CGT l'attendait avec un comité d'accueil musclé. Le groupe français et l'Allemand Siemens vont fusionner leurs activités ferroviaires.



- Le tribunal correctionnel du Palais de justice de Paris a été le théâtre d'une guerre des rappeurs. Le procureur à requis quatre ans de prison avec sursis à l'encontre de Rohff pour une agression anti-Booba.



- J-2 pour le référendum sur l'indépendance en Catalogne. Si le scrutin est interdit par Madrid, le gouvernement régional catalan ne lâche rien. Malgré les perquisitions et les sanctions, il affirme disposer de 2.300 bureaux de vote pour dimanche. Depuis le début du mois, les séparatistes multiplient les manifestations et les étudiants ont maintenant rejoint la fronde.



- Les États-Unis rapatrient la moitié de leurs diplomates de Cuba à la suite des mystérieuses attaquent qui ciblent leur ambassade. Depuis quelques mois, les employés ont des problèmes d'audition et d'équilibre ainsi que des maux de tête. Les auteurs de ces attaques ne sont pas connus.



- Fifa 18 est sorti ce vendredi et s'annonce comme un carton assuré. La précédente version du célèbre jeu de football s'est écoulée à près d'1,5 million d'exemplaires. C'est tout simplement le bien culturel le plus vendu en France l'année dernière.