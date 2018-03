publié le 20/03/2018 à 19:58

La maire PS de Paris a affirmé lundi 19 mars souhaiter lancer "une étude sur la gratuité des transports en commun" pour les Parisiens. Anne Hidalgo a également "invité" mardi 20 mars la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse à participer à ce débat, tout en insistant sur sa "responsabilité" de maire de la ville. "Je lance le débat, il est ouvert et si la Région veut y participer, je l'invite à y participer tout comme la métropole" du Grand Paris, a indiqué Anne Hidalgo devant la presse, en marge du Conseil de Paris.



"Je suis prête à tout explorer. S'il y a une façon de faire mieux et plus intelligemment ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi pas", a réagi Valérie Pécresse ce mardi. Et de poursuivre : "Je pose mes conditions : ne pas baisser les recettes (...) et ne pas traiter différemment les habitants de la banlieue des Parisiens."

- Justice : la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 a-t-elle profité de financements libyens ? L'ex-chef de l'État a été placé en garde à vue mardi 20 mars, pour la première fois dans ce dossier sur lequel les juges enquêtent depuis cinq ans.



- Francophonie : Emmanuel Macron a rendu mardi 20 mars, en présentant sa stratégie pour la francophonie, un vibrant hommage à "ces héros bien particuliers qu'on appelle les profs de français" et formulé quelques exigences sur leur programme, dont le retour aux "œuvres intégrales".



- Procès : la fille au pair française Sophie Lionnet, tuée en septembre 2017 à Londres, subissait des interrogatoires confinant à la torture psychologique de la part de ses deux employeurs accusés de l'avoir tuée, selon des enregistrements présentés mardi 20 mars à leur procès.



- Facebook : le président du Parlement européen Antonio Tajani a invité mardi le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, à venir s'expliquer devant l'assemblée sur le scandale provoqué par l'utilisation illégale de données personnelles de millions d'utilisateurs par une entreprise d'analyse de données, Cambridge Analytica (CA).



- Royaume-Uni : les obsèques de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking se dérouleront le 31 mars à Cambridge, où il a vécu et enseigné pendant plus de 50 ans.