et AFP

publié le 20/03/2018 à 17:21

Le traditionnel jambon-beurre a désormais un rival de poids. En 2017, les ventes du célèbre casse-croûte ont été dépassées pour la première fois par les ventes de burgers avec 1,46 milliard d'unités écoulées, selon Gira Conseil. Ce cabinet publie chaque année un bilan à l'occasion du salon "Sandwich Snack Show", qui aura lieu les 4 et 5 avril à la Porte de Versailles (Paris).



Le jambon-beurre perd ainsi des parts de marché pour la troisième année consécutive : 1,215 milliard d'unités ont été vendues en 2017, soit 50,8% de l'ensemble des sandwichs vendus, contre 65% de part de marché il y a 10 ans. Selon Bernard Boutboul, la baguette utilisée pour préparer le fameux sandwich est de plus en plus remplacée par d'autres types de pains (pain de mie, pain polaire, aux céréales...).

Cette nouvelle tendance s'explique également par le retour du service à table, analyse Bernard Boutboul, directeur général de Gira Conseil. "La restauration rapide ne vend que 30% des burgers, le service à table fait en 2017 un raz-de marée avec 70%. On se demande si le burger n'est pas en train de remplacer en France notre fameux steak-frites", s'interroge-t-il.



Des prix très variables d'une ville à l'autre

Quel est le prix du sandwich jambon-beurre dans les grandes villes de France ? Crédit : RTLnet / Source : Gira Conseil

En 2017, il fallait débourser en moyenne 2,94 euros pour un jambon-beurre, un prix en augmentation de 0,38% par rapport à l'année précédente. Selon les chiffres de Gira Conseil, Paris reste la ville où le jambon-beurre est le plus cher avec un prix de 4 euros en moyenne (+14,94%), suivi de Lyon et Bordeaux (3,34 euros). La ville où il est le moins cher est Marseille, qui l'affiche à 2,56 euros.