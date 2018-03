publié le 20/03/2018 à 18:45

L'enquête n'est toujours pas terminée atour des attentats de janvier 2015 à Paris. Selon des sources concordantes, six personnes ont été placées en garde à vue mardi 20 mars, soupçonnées d'avoir un lien avec les armes utilisées par Amédy Coulibaly, l'assaillant de Montrouge et de l'Hyper Cacher de Vincennes.



Quatre personnes ont été interpellées mardi matin dans le Nord et deux autres dans le Val-de-Marne, selon ces sources proches du dossier. "Ces gardes à vue visent à préciser le rôle qu'ils auraient pu jouer dans la fourniture des armes à Amédy Coulibaly".

Parmi ces personnes interpellées, certaines ont été en lien avec des suspects déjà mis en cause dans l'enquête, selon une source proche du dossier. Au total, 14 hommes sont poursuivis dans cette enquête, soupçonnés à des degrés divers d'avoir apporté une aide logistique à Amédy Coulibaly, mais tous nient avoir eu connaissance du projet terroriste. Début janvier, treize d'entre eux étaient en détention provisoire, selon une source proche du dossier.

La dernière mise en examen, pour "association de malfaiteurs terroriste" et "détention d'arme en relation avec une entreprise terroriste", remonte au 24 octobre, selon une source judiciaire



Ces attentats de janvier 2015 étaient les premières attaques terroristes sur le territoire français depuis mars 2012 et les fusillades perpétrées par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban.



Le 9 janvier 2015, Amedy Coulibaly clôt trois jours d'horreur dans la capitale et sa petite couronne, en prenant en otages les clients de l'Hyper Casher de Vincennes et tuant quatre hommes de confession juive. La veille il avait abattu une jeune policière à Montrouge, soutenant ainsi l'action terroriste amorcée par les frères Kouachi le 7 janvier, tuant 12 personnes à la rédaction de Charlie Hebdo.