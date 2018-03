et AFP

publié le 10/03/2018 à 17:00

Un revenant pour plus de précision : pour cette quatrième rencontre des Bleus dans ce Tournoi 2018, le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a titularisé à l'ouverture François Trinh-Duc. Objectif, remédier face aux Anglais au manque de réalisme constaté face à l'Italie (34-17).



La présence du joueur de Toulon aux dépens de Lionel Beauxis, qui avait démarré les deux précédentes rencontres, est le seul changement par rapport à la rencontre du vendredi 23 février à Marseille. Un peu plus de deux semaines plus tard, le XV du Coq retrouve le Stade de France face à un XV de la Rose battu lors de sa dernière sortie, en Écosse (25-13).

Avec Trinh-Duc à la baguette, comment imiter le XV du Chardon ? "Il faudra essayer d'être plus serein, moins empressé, plus méthodique" a répondu Brunel. Les Bleus, qui ont mis face à l'Italie à 11 mois sans victoire, restent sur deux revers contre l'Angleterre dans le Tournoi.