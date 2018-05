publié le 16/05/2018 à 13:13

Plus de 1,2 million de ménages se sont déclarés victimes d'au moins une escroquerie bancaire en 2016, un nombre qui a plus que doublé en six ans avec un préjudice souvent inférieur à 300 euros, selon une étude de l'ONDRP publiée mercredi 16 mai. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales analyse l'enquête "Cadre de vie et sécurité" au cours de laquelle près de 16.000 ménages représentatifs de la population française ont été interrogés par les enquêteurs de l'Insee.



Cette étude révèle ainsi que le nombre de ménages victimes de débits frauduleux sur leur compte bancaire "a plus que doublé en l'espace de six ans, 500.000 ménages déclaraient avoir subi au moins une escroquerie sur leur compte bancaire en 2010". En 2016, "64% des ménages victimes ont déclaré un préjudice d'un montant inférieur ou égal à 300 euros" tandis que "les escroqueries supérieures à 1.000 euros représentent un part bien moins importante (13% des ménages)". Près des deux tiers des victimes ignorent totalement le mode opératoire employé par l'auteur de l'infraction.

À écouter également dans ce journal :

- Ligue Europa : l'Olympique de Marseille n'est pas favori face à l'Atlético de Madrid, mais dispose de nombreux atouts pour remporter son second trophée continental mercredi 16 mai (20h45) à Lyon, 25 ans après son triomphe en Ligue des champions.

- Affaire Grégory : les mises en examen de Murielle Bolle et des époux Jacob pour le rapt mortel du petit Grégory il y a 33 ans, ont été annulées par la chambre de l'instruction de Dijon.



- La maire PS de Paris Anne Hidalgo a rendu hommage mercredi à un jeune homme "qui aimait" Paris, Ronan Gosnet, tué lors de l'attaque au couteau survenue dans le centre de la capitale samedi soir



- Nicolas Hulot a indiqué mercredi sur BFMTV/RMC qu'il ferait le point à l'été sur sa présence au gouvernement, affirmant qu'il tirerait "les leçons" s'il sent que les "conditions ne sont pas remplies" sur la mise en place des politiques qu'il défend.



- Israël : l'État hébreux est en butte à une vague de condamnations et d'appels à une enquête indépendante après le bain de sang de lundi dans la bande de Gaza, où près de 60 manifestants palestiniens sont morts sous les balles israéliennes.