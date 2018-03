publié le 01/03/2018 à 14:03

Le piège de la neige s’est refermé depuis mercredi 28 février dans l’après-midi sur des milliers d’automobilistes. Principalement sur l’A9 entre Orange et Narbonne et sur l’A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers. Dans l’Hérault, 2.000 personnes ont été hébergées cette nuit dans 35 points d’accueil dans le département mais, situation ubuesque encore ce 1er mars à midi : après une nuit dans le froid, 2.000 voitures sont toujours bloquées. Le bouchon se résorbe peu à peu.



Plusieurs naufragés de l’autoroute A9 près de Montpellier ont témoigné au micro de RTL. Coincés depuis 24 heures, ils sont épuisés : "C’était long, la nuit ; je me suis tortillé sur mon siège en regardant l’heure, c’était très dur. En plus il fait froid, on ne peut pas faire marcher le moteur en permanence", explique l’un. "Ça fait 24 heures que nous sommes dans notre voiture, rien à boire, rien à manger, personne, peu d’information. Et voir arriver la nuit, on se dit 'Ce n’est pas possible, on ne peut pas passer la nuit la dedans'. Bah si", raconte une autre. Des naufragés qui risquent encore de passer plusieurs heures coincés dans leurs voitures.

À écouter également dans ce journal

- Point global sur les difficultés liées aux intempéries : on ignore encore quand ces derniers naufragés vont pouvoir repartir, puisque l’A9 reste fermée entre Orange et Béziers. En revanche, il y a une réouverture un peu plus loin en direction de Perpignan.

- La neige se termine mais le redoux arrive dans des conditions très agitées : 34 départements toujours en vigilance orange, au verglas, à la pluie, aux inondations et aux vagues submersives, du verglas dans le nord et beaucoup de pluie dans le sud.



- Deux semaines pour mettre de l’huile dans les rouages. Début ce jeudi 1er mars au matin de la grande concertation des syndicats de la SNCF sur la réforme de leur entreprise. C’est la CGT qui a ouvert le bal.



- À partir d’aujourd’hui, le paquet de cigarettes coûtera près de huit euros en moyenne. Le prix augmente d’environ un euro. C’est la deuxième hausse mise en œuvre par le gouvernement actuel. L’objectif, c’est d’atteindre un prix du paquet de cigarettes à 10 euros d’ici à novembre 2020.