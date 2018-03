publié le 01/03/2018 à 06:58

Après avoir largement perturbée les transports et la circulation dans le sud de la France, la neige débarque dans la moitié nord de l'Hexagone ce jeudi 1er mars. 56 départements sont toujours placés en vigilance orange, selon le dernier bulletin publié par Météo France.



Du centre-ouest au sud des Hauts-de-France, au Grand Est et aux Alpes, la neige est annoncée et sera suivie "d'un épisode de pluies verglaçantes", prévoit l'organisme météorologique.

Si la majorité des départements sont concernés par une vigilance orange pour neige et verglas, des épisodes de vent violent, de pluie-inondation ou encore de vagues-submersion sont également attendus dans certaines zones du sud de la France. À noter que l'Aveyron, la Charente et la Charente-Maritime ne sont plus concernés par une alerte météorologique.

La vigilance rouge levée dans l'Hérault

Dans l'Hérault, où les principales difficultés se sont concentrées mercredi 28 février, la neige devrait être progressivement remplacée par la pluie dès la fin de nuit, selon les prévisions de Météo France. En alerte rouge depuis mercredi, la vigilance a été rétrogradée en orange ce jeudi matin.



Mais les conséquences ont été nombreuses sur les routes. Quelque 1000 "naufragés" ont été hébergés dans 25 centres ouverts pour les accueillir dans le département du sud de la France, dont 500 à Gignac situé à 30 km au nord-ouest de Montpellier. Quelque 200 gendarmes ont été mobilisés pour les aider.

Des transports perturbés

Les transports en commun, le trafic routier et aérien... Les conséquences ont été nombreuses pour les Français. Et cela se poursuit ce jeudi 1er mars. Que ce soit dans le sud de la France, où de nombreux automobilistes sont toujours bloqués aux alentours de Montpellier, ou en Île-de-France.



Si les transports en commun circulent quasi-normalement à Paris, des difficultés apparaissent dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine. Le métro, le RER ou le tramway fonctionnent normalement, a indiqué la RATP dans un communiqué. Mais "le trafic des bus est fortement perturbé notamment dans les départements du 94 et 92", a annoncé l'organisme de transport. "La sortie des bus se fait au cas par cas en fonction de l'accessibilité de la voirie afin de garantir la sécurité de nos voyageurs", explique la RATP.



Le Orlybus et le Roissybus, qui permettent de relier la capitale avec les deux aéroports, ne fonctionnaient pas non plus.

Les départements en vigilance orange

Ain (01), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Aube (10), Aude (11), Bouches-du-Rhône (13), Calvados (14), Cher (18), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Gard (30), Haute-Garonne (31), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Morbihan (56), Nièvre (58), Orne (61), Pyrénées-Orientales (66), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Var (83), Vendée (85), Vienne (86), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Météo France Crédit : Capture d'écran / Météo France