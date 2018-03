Météo en France du jeudi 1er mars 2018 : neige et verglas dans le Nord

publié le 01/03/2018 à 06:41

Le temps jeudi 1er mars sera perturbé avec de la neige et du verglas attendus dans le Nord, selon les prévisions de Météo-France. Le risque de verglas en début de journée sera particulièrement élevé entre la Bretagne, l'Île-de-France et la Franche-Comté. Le Sud connaîtra en revanche un net redoux avec des pluies modérées sur les Cévennes, l'Aude et en Corse.



De faibles chutes de neige atteindront en début de matinée tout le nord de la Loire, du Nord-Ouest au Centre à l’Île-de-France et jusqu'à la Bourgogne, le sud de la Champagne et la Franche-Comté, déposant généralement 3 à 5 cm au sol.

Elles s'accompagneront d'un risque de phénomènes glissants et temporairement de pluies verglaçantes. L'après-midi, les précipitations faibliront sur l'Est. A l'Ouest et jusqu'à l'ouest de l’Île-de-France, le risque de précipitations verglaçantes se poursuivra avant de disparaître en fin de journée.

Sur le Sud-Ouest, le temps sera plus sec avec parfois de larges éclaircies. Ce temps variable gagnera en journée le centre du pays puis le Centre-Est. Mais de nouvelles pluies affecteront en soirée le littoral atlantique. Il neigera sur les Pyrénées au dessus de 1.800 à 2.000m.



Un temps encore perturbé persistera sur le quart sud-est du pays jusqu'à l'est de l'Auvergne et les Alpes. Le matin, il neigera encore à très basse altitude sur ces régions, puis la limite pluie-neige remontera rapidement vers 1.800m l'après-midi.



En revanche, les pluies resteront soutenues sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes et l'Aude. Les pluies seront aussi soutenues sur l'est de la Corse avec de la neige à haute altitude.



Le vent d'est à sud-est sera modéré sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, assez fort sur le pourtour méditerranéen et dans le domaine de l'autan avec 80 à 100 km/h en rafales. Il sera aussi sensible dans l'intérieur des terres, sur le Massif central, dans le Sud-Ouest et sur la moitié nord. Ce vent fort génèrera de fortes vagues et une surélévation importante du niveau de la mer, en particulier dans le golfe du Lion. Le redoux gagnera par le Sud-Ouest.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 1 à 5 degrés sur la moitié sud et -2 à -5 degrés au Nord, localement -5 à -7 près des frontières du Nord.



Les maximales remonteront jusqu'à 10 à 16 degrés du Sud-Ouest au Berry, 17 sur le sud de l'Aquitaine, entre 9 et 12 sur le Sud-Eest, jusqu'à localement 13 en Corse, 4 à 9 degrés sur la moitié nord du pays, localement 1 à 3 près de la frontière allemande.