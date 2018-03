publié le 01/03/2018 à 08:43

C’est décidément très compliqué de circuler autour de Montpellier, ce jeudi 1er mars au matin. Plusieurs centaines d’automobilistes se sont retrouvés bloqués dans leur voiture sur l’autoroute A9. Prisonnières de la neige, l’autoroute est coupée entre Orange (Vaucluse) et Narbonne (Aude), 1.700 personnes ont trouvé refuge dans des salles mises à disposition. C’est le cas notamment de ces automobilistes coincés sur l’A750, toujours dans l’Hérault. Le maire de Juvignac, tout près de Montpellier, Jean-Luc Savy, a ouvert son gymnase.



"130 à 140 personnes ont pu être hébergées dans le centre de secours", explique-t-il. "La nuit s’est passée avec des enfants, des adultes qui ont pu être accueillis sur des matelas. Chacun a dormi comme il a pu. Les gens, hier soir, ont été heureux d’arriver dans un espace chauffé dans lequel ils ont pu se restaurer après des galères pendant plusieurs heures sur les autoroutes sans voir personnes. La neige fond lentement mais est encore bien haute sur Juvignac. Maintenant, à voir comment ces personnes pourront repartir ou pas après ce petit-déjeuner qu’ils prendront."

À Montpellier et dans sa banlieue, tous les établissements recevant du public, les crèches, les centres de loisir, les médiathèques, resteront fermés aujourd’hui.

À écouter également dans ce journal

- La neige a aussi fait son retour en Île-de-France. La préfecture de police de Paris déconseille vivement les déplacements en voiture. Le point sur les principales difficultés.



- Le violeur présumé de la Sambre a passé sa première nuit en prison. Il s’agirait de la fin d’un parcours de prédateur qui aura duré trente ans : des dizaines de victimes, des femmes majeures et mineures dans la région de Maubeuge (Nord) et en Belgique. C’est ce qu’a reconnu ce père de famille de 57 ans, désormais mis en examen.



- Jonathann Daval a rendez-vous ce matin dans le bureau du juge d’instruction à Besançon (Doubs). Fin janvier, il avait reconnu avoir tué sa femme Alexia. Beaucoup de questions restent en suspens.



- Les Cigarettes plus chères à partir d’aujourd’hui. Une hausse moyenne d’un euro, ce qui fait grimper le paquet à 8 euros. L’objectif du gouvernement est de passer à 10 euros dans deux ans.



- L’époque où PSA perdait plus de 200 millions d’euros par mois est désormais bien loin. C’était il y a cinq ans. Le constructeur français est sorti de la crise.