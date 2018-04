Josh Axe fait un tabac avec son livre Salement bon pour la santé. Le célèbre nutritionniste américain tient l’ excès d’hygiène pour responsable de l’affaiblissement de notre système immunitaire. Inspiré par le nutritionniste américain, José Bové, imité par Laurent Gerra, garde des restes de poireau dans sa moustache . De toute façon, "les petites bêtes l’ont déjà bien boulotté, le poireau de ma moustache", explique-t-il à Mademoiselle Jade. "Les petites bêtes, elles peuvent proliférer et c’est très bon pour le corps : en plus des restes de poireaux dans la moustache, elles mangent toutes les petites peaux mortes."

Laurent Gerra imite José Bové : "J'ai des restes de poireau dans ma moustache"

Au menu de ce mercredi 25 avril : José Bové donne ses conseils pour lutter contre les bactéries, Patrick Bruel et le nom du Royal Baby, Eddy Mitchell et le Festival de Cannes, et De Villiers et les Herbiers.

