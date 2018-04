publié le 23/04/2018 à 11:33

L’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes tourne au fiasco d’après Le Point. Après 15 jours d’opération où 2.500 gendarmes sont mobilisés, le gouvernement ne parvient pas à évacuer les zadistes. Heureusement, la gendarmerie peut compter sur son unité d’élites tout droit venue de Saint-Tropez.



"Garde à vous ! Messieurs, l’heure est grave, très grave !", constate Gerber, imité par Laurent Gerra. "Nos vaillants soldats de l’ordre républicain se font prendre pour des zozos par de malheureux punks à chien."

"Vu qu’ils se lavent que quand il pleut, on a bien essayé de les repérer à l’odeur, mon adjudant", se défend Fougasse, imité par Laurent Gerra. "Mais avec les gaz lacrymogènes qu’on envoie, on sent plus rien du tout."

Vêtu de cheveux sales et chantant une chanson de Zaz, Cruchot lui se déguise pour infiltrer les zadistes et les arrêter. Il en a justement arrêté une. "Oh eh ! T’es pâ bien, toi, hein ?", se défend-elle.



"Cruchot, êtes-vous sûr qu’il s’agit d’une zadiste ?", s'interroge Gerber. "Mais t’es complètement siphonné de la cafetière ! J’suis d’la maison poulagat, baltringue !", s'exclame-t-elle. Ils reconnaissent alors le capitaine Marleau.



Se confondant en excuses, Cruchot se jette aux pieds du capitaine Marleau. "Tu peux bien m’les baiser, mes panards, ça changera rien, tocard ! Je vais t’faire muter à la circulation !" "Surtout pas capitaine !", prévient Gerber. "Il serait capable d’arrêter le Taxi de Luc Besson."