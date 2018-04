Laurent Gerra chante le "Big Bazar à la SNCF"

avec Jade et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/04/2018 à 11:22

C'est la grève à la SNCF. Pour l'occasion, Laurent Gerra a imaginé un album de reprises de Michel Fugain, avec ses plus grands succès ferroviaires, à écouter pour patienter pendant la grève. Dans Big Bazar à la SNCF, Michel Fugain, imité par Laurent Gerra, chante ses plus grands succès, comme "Je n'aurai pas le train".



De nombreux artistes se sont invités dans cette compilation unique. Patrick Bruel chante un autre succès, "C'est la grève". "Rien n'a changé ce matin, il n'y a plus de train", chante-t-il, imité par Laurent Gerra sur RTL.

Dans Big Bazar à la SNCF également, une participation exceptionnelle de Johnny, qui chante la merveilleuse histoire d'amour qui unit les usagers à la SNCF dans "Une belle histoire". Une belle histoire dans laquelle les usagers "n'ont pas trouvé un seul train".