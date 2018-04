et Jade

publié le 19/04/2018 à 09:51

Nos confrères de M6 ont révélé que des chercheurs du MIT développait un casque capable de lire dans vos pensées grâce à l'intelligence artificielle. Pour de plus amples explications sur ce casque, nommé "Alter Ego", retrouvons le spécialiste des nouvelles technologies Michel Chevalet.



"Alter Ego, comment ça marche ? Vous posez le casque sur votre tête et l'intelligence artificielle traduit vos pensées", lance le journaliste, imité par Laurent Gerra. "C'est comme de la télépathie ?", demande Mademoiselle Jade.

"Exactement ! Voici un prototype du casque Alter Ego que je vais placer sur la tête d'Yves Calvi", poursuit Michel Chevalet, toujours imité par l'humoriste. "Monsieur Calvi ne va pas dire un mot, mais nous saurons exactement ce qu'il a dans la tête : sans doute l'information du jour, car l'information, c'est toute la vie de Yves Calvi", poursuit-il.

Ca y est, le casque est placé. Et Alter Ego va révéler les pensées de monsieur Calvi. "Je suis super content. Ma raclette savoyarde sera livrée dans dix minutes dans le studio", entend-on. "Ouh la ! Vous êtes sûr que ça marche ce casque, Michel ?", interroge Mademoiselle Jade.



"Il y a peut-être un bug. En effet, nous n'imaginons pas monsieur Calvi penser à autre chose que la marche du monde à cet instant précis. Je règle la machine et nous allons procéder à un nouvel essai. Que pense monsieur Calvi là, maintenant, tout de suite ? Alter Ego va nous le dire !", affirme le journaliste.



"J'espère qu'ils ne vont pas oublier la charcuterie et les cornichons. Une raclette sans cornichon, ce n'est pas une raclette !", dit le casque. Denier essai : "Ils commencent à m'énerver ces idiots avec leur casque débile !".