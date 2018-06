et Jade

publié le 22/06/2018 à 09:40

C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a été la première personnalité imitée par Laurent Gerra vendredi 22 juin. "Merci de me donner la parole sur votre poste de radio. Je suis venu pour pousser un coup de gueule sur les programmes télé", dit l'ancien chef de l'État.



"Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a que pour le football en ce moment", peste-t-il. "On nous déprogramme toutes nos séries. Heureusement qu'il nous reste Equidia Life, Katéo, Vivolta, TV Breizh, et Frissons Extrêmes", poursuit-il.

"Alors je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, que j'ai découvert par hasard en entrant mon code parental", avoue VGE, qui explique qu'il "y a beaucoup de films des pays de l'Est".

Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'à l'époque où il maire de Chamalières il a beaucoup joué en foot, il évoque un souvenir remontant au 4 juin 1973 dans son fief du Puy-de-Dôme.