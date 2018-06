publié le 21/06/2018 à 10:00

21 juin oblige, la France entière va célébrer la traditionnelle Fête de la musique. Commençons notre tournée des grandes villes par Pau. "Vous allez faire la fête, François Bayrou ?", demande Mademoiselle Jade au maire de Pau. "Absolument. À cette occasion, la chorale du MoDem, qui s'appelle 'Le mystère des voix centristes',donnera son concert annuel dans la salle polyvalente André-Labarrère, où tous les Palots et toutes les Palettes sont cordialement invités à venir nous écouter et à mettre au pot dans le chapeau de peau de Pau", dit l'édile, imité par Laurent Gerra.



"Ah mais j'ignorais qu'il y avait une chorale au MoDem !", renchérit son interlocutrice. "Non seulement il y a une chorale, mais il y a aussi un orchestre autour de moi, avec Jacqueline Gourault à la grosse caisse, Geneviève Darrieusecq au xylophone, et Yann Wherling au triangle isocèle", explique le leader centriste.

Marielle de Sarnez ne fait pas partie du groupe ? "Marielle de Sarnez me sert de pied de micros", confie François Bayrou, toujours imité par l'humoriste. Le nom du groupe ? Le "Bide Band". Ce n'est pas plutôt le "Big Band" ? "Non c'est le Bide Band, car à chaque concert on nous jette des tomates, bien au centre !", avoue-t-il.