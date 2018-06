publié le 07/06/2018 à 10:33

Le Grand Échiquier, l'émission emblématique des années 70 et 80 de Jacques Chancel, va faire son retour sur France 2. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié ce qu'était ce programme.



"Bonsoir, bienvenue dans ce Grand Échiquier exceptionnel. Nous sommes ensemble pour cinq heures trente d'émission, avec le grand orchestre philharmonique du Creusot TGV, Maurice André et sa trompette magique, Marie-Paule Belle, Nana Mouskouri et ses nouvelles lunettes, André Rieu, et Nicole Rieu qui nous chantera son grand succès Je suis chiante comme une goutte d'eau", clame l'animateur historique, imité par Laurent Gerra.

France 2 a donc lancé un appel d'offres et débuté un casting des animateurs pressentis pour remplacer l'irremplaçable Jacques Chancel. Nous nous sommes procurés quelques bouts d'essai réalisés avec Guillaume Durand, Jean-Marie Cavada, Jean-Pierre Foucault, Stéphane Bern, mais aussi Thierry Ardisson.

"Alors ce soir dans Le Grand Déchiré, je reçois le clarinettiste de jazz Christian Morin. Alors Christian, question cash, question clash, question salace : est-ce que sucer sa clarinette c'est tromper ?", lance l'animateur en noir, imité par l'humoriste.