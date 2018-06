publié le 01/06/2018 à 10:15

Le tournoi de Roland-Garros a débuté. "Patrick Bruel, vous irez à la Porte d'Auteuil avec votre épouse ?", demande Mademoiselle Jade. "Mais ça ne va pas, non ? Quand tu vas à Strasbourg, tu n'emmènes pas tes saucisses !", répond le chanteur, imité par Laurent Gerra.



"Vous avez vu les bombes sur les courts cette année ? Vous avez vu, c'est le Crazy Horse sur terre battue ! Et je ne vous parle même pas des filles de l'Est et du Nord : des vrais avions de chasse !", poursuit-il.

"Je ne m'en lasse pas des Ana Ivanovic, des Mathilde Johansson, des Maria Kirilenko, ou des Elena Démontezmoi : 1,83 mètre, 59 kilos, des jambes qui lui monte jusqu'en haut des fesses. Moi je regarde six minutes, je suis obligé de demander des balles neuves", confesse Patrick Bruel, toujours imité par l'humoriste.

"Ah les canons, ça me change des pisseuses qui remplisse les Zénith. Elles ne crient pas 'Patrick !', elles poussent des cris d'effort, des cris de gagneuse, pardon de gagnante. J'adore leurs 'Ahhh !' ou leurs 'Einhhh !'. Je trouve ça super-excitant", ajoute-t-il.