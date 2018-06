et Jade

publié le 06/06/2018 à 10:09

Chaque semaine, Philippe Bouvard bat des records d'audience avec son émission Allô Bouvard ! sur RTL. Une émission au cours de laquelle le journaliste répond aux questions des auditeurs et donne son avis sur la marche du monde.



"Bonjour, ma petite Simone", lance Philippe Bouvard (imité par Laurent Gerra) à Mademoiselle Jade. Laquelle le corrige : "Ah non, Philippe, moi c'est Jade !". Il reprend : "Du céleri rémoulade ? Eh bien écoutez non, ma petite Sylviane, c'est plutôt l'heure de ma chicorée !".

"Cher Philippe, nous prenons notre premier auditeur au téléphone. Il s’agit de Patrick S. de Paris", annonce Mademoiselle Jade. "Saluuuuuuut !", clame l'animateur de télévision, lui aussi imité par l'humoriste. "Philippe vous écoute, Patrick", dit Mademoiselle Jade à l'auditeur. Qui réplique : "Est-ce que j’ai la trique ? Ah, ah !"

Quand Philippe Bouvard lui dit "Je suis tout ouïe", Patrick Sébastien répond : "Moi, j'ai tout joui. Putain, je t'adore mon Phiphi ! J'ai une question pour toi : qu'est-ce que tu penses du concert de Joan Baez à l'Olympia ?". Réponse du journaliste : "Eh bien écoutez mon cher Patrick : Joan Baez à l'Olympia, vu ce qu'elle gagne, elle aurait tout de même pu prendre une chambre à côté. Hou, hou, hou !".

C'est déjà l'heure la brève de la semaine. "On a appris cette semaine que la ministre de la Santé allait dérembourser les médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Une décision qui ne sera pas contestée. Car aussitôt apprise, cette nouvelle a été oubliée par les principaux intéressés. Hou, hou, hou !".



"La semaine prochaine, nous consacrerons notre émission au mouvement de libération de la parole des femmes. Pour ma part, je n'y vois pas là une nouveauté : Dieu qu'elles sont bavardes !", lance Philippe Bouvard en guise de conclusion.