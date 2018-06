publié le 04/06/2018 à 09:52

"J'en peux plus, j'en peux pluuuuus !", tonne Guy Bedos, imité par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade lui demande comment il va, l'humoriste répond tout de go : "Mal !" Comme d'habitude, donc ! "Non mais là, il y a de quoi : à la radio, à la télé, dans les journaux, ça ne parle que de sport, de sport et encore de sport. À croire que l'actualité s'est arrêtée", tempête-t-il encore.



"Ben oui quand même, à l’approche du Mondial 2018, les Français se sont rassurés vendredi 1er juin contre l'Italie, c'est important", lui fait remarquer son interlocutrice. "Important ? Mais enfin on en a parlé tout le week-end, comme si la France avait gagné la Coupe du Monde ! Il y a même des cons qui ont klaxonné dans les rues, alors que c'était juste un match amical. Cela me fait penser à ces abrutis qui klaxonnent dans les rues quand ils se marient, on les entends moins quand ils se font larguer par leur femmes !", peste-t-il.

"Et Zidane qui quitte le Real de Madrid : mais qu'est-ce qu’on en a foutre ? C'est juste un type qui quitte son boulot. Tu imagines si on se mettait à faire la 'une' des journaux à chaque fois que Jean-Pierre de la compta ou Monique du service contentieux fait son port de départ ?", clame Guy Bedos.

"Et Roland Garros, qu'est-ce qu'on en a à carrer que Gasquet ait perdu contre Nadal ! Tout le monde perd contre Nadal, c'était joué d'avance. Il avait autant de chance de gagner que Jacques Cheminade de remporter une présidentielle", poursuit l'humoriste, toujours imité par Laurent Gerra.



"Et l'autre là, avec son nom de contrepèterie : Lucas Pouille, pue la couille ! En même temps avec un nom pareil, c'est pas étonnant qu'il se prenne des branlées ! J'en peux plus, mais j'en peux plus", conclut-il.