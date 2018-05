publié le 04/05/2018 à 09:23

Alors qu'approchent les demi-finales de The Voice, nous avons imaginé comment l'inoubliable Jacques Martin aurait animé ce télé-crochet phare de TF1 à la place de Nikos Aliagas. "Bon samedi soir à toutes, et bon samedi soir à tous. Bienvenue dans The Voice !, l'émission où les jurés sont des chanteurs en pré-retraite", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra.



"J'accueille aujourd'hui l'une de ces jurés. Bonjour, ma grande, comment t'appelles-tu ?", poursuit-il. "Je m'appelle Zazie", répond la chanteuse dans la voix de Mademoiselle Jade. "C'est joli ça, Zazie. On dirait du Raymond Queneau", réagit Jacques Martin. "Et tu t'appelles Zazie comment ?", demande-t-il encore. "Zazie tout court", répond son interlocutrice.

"Zazie tout court, c'est épatant cette famille qui n'a pas voulu qu'on te donne de nom. Tu aurait pu t'appeler Gounette !", s'exclame l'animateur, toujours imité par l'humoriste. "Mais pourquoi est-ce que tu as toujours les pieds nus sur le plateau de The Voice ?", l'interroge-t-il. "Parce que par les pieds, je sens mieux la musique", confie Zazie.

"C'est formidable ! Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter, Zazie ?", poursuit Jacques Martin. "Je vais jouer la jurée au bord des larmes", dit-elle. "La jurée au bord des larmes pour un candidat qui chante du nez ! Et bien vas-y Zazie, c'est à toi de chouiner, nous t'écoutons. Et n'oublie pas de te moucher dans la barbiche de Florent Pagny !", lui lance l'animateur.