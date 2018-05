publié le 11/05/2018 à 10:00

Alors qu'approchent la finale de The Voice, nous nous sommes demandé comment les illustres prédécesseurs de Nikos Aliagas auraient présenté ce télé-crochet. Imaginons, par exemple, une présentation par l'inoubliable animateur de La Chance aux chansons, Pascal Sevran.



"Ah on est bien ! C'est La Chance aux chanteurs, hein Tintin. On en a quatre ici dans des fauteuils de cosmonautes qui vont écouter sans les voir des vedettes qui sont là pour nous faire plaisir", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra.

"Il y aura notamment Josy Andrézieux-Bouthéon, Micheline Saint-Chamond, Edgard de Givors et Martine Chambaroux. Ah, Martine que de souvenirs", poursuit Pascal Sevran. Il annonce des "grandes vedettes" comme Aline Duhamel et Yvette Calvi.

Mais un autre de nos animateurs mythiques aurait pu se charger de l'animation de The Voice, quitte à changer un peu le style de l'émission. Il s'agit bien sûr de Jacques Chancel. "Bonsoir c'est Jacques Chancel. Bienvenu dans ce nouveau numéro de The Voice. La Voix, qu'on peut traduire en français de l'Académie par Le Grand échec à chier, avec nos quatre jurés", déclame le présentateur, imité par l'humoriste.



Enfin comment ne pas imaginer Guy Lux en grand maître de cérémonie de l'émission ? "Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans ce Ring Parade, nous lançons un coup de chapeau à la musique, avec un top club à The Voice", clame l'animateur, lui aussi imité par Laurent Gerra.



"Je vous rappelle que notre grand jury est composé ce soir de Sophie Darel, Jairo, Jane Manson, Nicoletta, Stone et Charden, Hervé Vilard et les Martin Circus qui s'éclatent au Sénégal et aussi ce soir dans The Voice !", clame Guy Lux.