publié le 04/04/2018 à 09:54

Mardi 3 avril, c'était la première journée de mobilisation sociale avec les grèves de la SNCF. Voyons comment a été vécue cette journée à l'Élysée.



On entend des grévistes scander : "Macron, t'es foutu ! Les cheminots sont dans la rue ! Macron, t'es foutu ! Les cheminots sont dans la rue !". Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra, s'inquiète auprès de son mari : "Emmanuel, Emmanuel, les cheminots sont aux portes de l'Élysée. Qu'on leur donne de la brioche pour les faire taire !".

"Mais non, Brigitte ! C'est le son de BFMTV ! Et je vais pas leur jeter de la brioche, je leur balance une ordonnance dans la gueule. Et toc !", réplique le président de la République, lui aussi imité par l'humoriste. "Tu te prends pour un médecin, maintenant, Emmanuel ? Et pourquoi une ordonnance ? Ils sont malades, les cheminots ? Ils ont pris des escarbilles ?", lui lance son épouse.

Une sonnerie de vieux téléphone retentit. Brigitte Macron décroche : "Et allez ! Juste au moment où on s'intéresse aux petites gens ! Résidence des Macron, j"écoute ?". Au bout du fil, c'est Stéphane Bern". "Bonjour, Stéphane. Je vous préviens tout de suite, nous avons ce qu'il faut en véranda à La Lanterne", clame d'entrée la première dame.



"C'est affreux ! Les gueux sont dans la rue ! Avec mon nouvel ami, le royaliste Lorant Deutsch, nous avons organisé votre fuite à Varenne ! Montez vite avec Emmanuel dans le carrosse 508 Peugeot, intérieur cuir, freinage ABS, airbag conducteur, garé dans la cour de l'Élysée", lui conseille le journaliste, imité par Laurent Gerra.