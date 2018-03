publié le 12/03/2018 à 10:02

C'est Marine Le Pen qui est la première imitée par Laurent Gerra, ce lundi 12 mars. "Ah, ah, ah ! Ça vous en bouche un coin, pas vrai ?", lance la présidente du Front national à l'adresse de Mademoiselle Jade.



"Heu, quoi donc madame Le Pen ?", lui demande celle-ci. "Ne faites pas votre maline, madame. Je veux parler de mon congrès refondateur de Lille, madame", réplique la leader politique. Que retenir de ce rendez-vous ? "La nouvelle coiffure de Maître Collard, madame. Finie la mèche blonde qui fait fureur : il s'est fait une mini-vague brune, madame", répond Marine Le Pen.

Et quoi d'autre ? "Notre nouvelle ligne dé-diabolisée, madame : plus blanche et plus lisse, comme votre nouveau studio qui ressemble à une cuisine milanaise, madame", tonne la numéro 1 du FN, toujours imitée par l'humoriste.

Mais celle-ci tient à évoquer ce qu'il y a de plus important dans son plan dé-diabolique : le changement de nom du parti, qui s'appellerait désormais "Rassemblement national". Et d'avouer que cette dénomination est beaucoup plus fédératrice que les autres propositions qu'elle a reçues : "Au revoir les migrants", "Maréchal nous r'voilà", '"Un bateau pour l'Algérie".

On aura noté aussi la présence à ses côtés de Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump. "Avez-vous remarqué que c'est le sosie de Claude François, madame : bien blond, bien blanc, bien allumé comme Cloclo, madame ?", clame marine Le Pen.



"Vous voulez dire qu'il est un peu marteau ?", ose Mademoiselle Jade. "Oui", réponse de son interlocutrice, qui se met à chanter : "Si j'avais un marteau, je taperais mon père, mon père, mon père et mon père, oh, oh, ce serait le bonheur !"