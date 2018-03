et Jade

publié le 09/03/2018 à 09:49

Les lettres d'amour secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse, rendues publiques par Gallimard, constituent un matériau précieux pour les historiens et les amateurs de romance. Aujourd'hui, nous révélons un courrier inédit daté de décembre 1984.



"Mon Anne, mon aneth, mon ananas. Le ciel de décembre est gris, et le poids de ma fonction, harassant. Mais ça y est, nous voilà débarrassés des communistes. Ils sont tous partis du nouveau gouvernement Fabius. Bon débarras !", lui l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra.



"Avec leurs cravates en velours et leurs costumes Manufrance en tergal, on se serait cru en Roumanie chez les Ceau¿escu ! Désormais, on va pouvoir fermer la sidérurgie en Lorraine. Chouette !", poursuit-il.

"Mais au fait, est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance, au rendez-vous de nos promesses", déclame François Mitterrand (toujours imité par l'humoriste) à Anne Pingeot, reprenant des paroles de la chanson Est-ce que tu viens pour les vacances ? de David et Jonathan.