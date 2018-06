publié le 08/06/2018 à 10:17

C'est Dominique Strauss-Kahn qui était le premier imité par Laurent Gerra ce vendredi 8 juin. "Vous aimez Roland-Garros ?", demande-t-il à Mademoiselle Jade. Et d'avouer : "Moi je ne manquerai ça pour rien au monde !"





L'ancien patron du Fond monétaire international confie qu'il est "plutôt tennis féminin, surtout en double". Ce qui ne surprend guère son interlocutrice. "Alors vous allez me dire : 'Why female tennis ?' Ce qui me plait avant tout, ce sont les petits cris que les joueuses poussent à chaque effort, et puis leur petite jupette qui, lorsqu'elles servent, laissent entrevoir leur jolie culotte", ajoute DSK.

Il évoque également "leur façon si particulière de soupeser et de faire sauter les balles dans leurs mains avant se servir, et cette dextérité lorsqu'elles empoignent le manche avec force, et parfois même çà deux mains mon cousin !".

"Dans ces conditions, comprenez que j'ai pu commettre une faute morale dont je ne suis pas fier", explique Dominique Strauss-Kahn, toujours imité par l'humoriste. "Quand l'arbitre a dit 'balles neuves', je me suis déloqué dans la tribune et je suis allé sur le Central pour proposer les miennes", avoue-t-il.