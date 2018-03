publié le 30/03/2018 à 09:39

"Alors les ringards, vous avez lu Le Figaro ?", lance Valéry Giscard d'Estaing, imité par Laurent Gerra. "Je suppose que vous faites allusion à l'interview récente de Brigitte Bardot, où elle parle de l'attention soutenue que vous lui témoigniez jadis", lui répond Mademoiselle Jade.



"Oui c'est vrai. Oh, elle était belle dans Les Pétroleuses ! Ça fait de ces choses. Et ses fesses, vous les aimiez ses fesses ?", confesse l'ancien chef de l'État apparemment toujours troublé. "C'était dans Le Mépris. Je l'ai connu moi aussi le mépris quand je suis sorti sous les crachats", poursuit-il.

"Brigitte Bardot dit qu'elle a obtenu de vous une intervention décisive", lui rappelle Mademoiselle Jade. "Je vais vous raconter les faits. Elle m'avait demandé d'intervenir auprès des constructeurs automobiles pour que soit mis fin aux crash-tests qui utilisaient des singes vivants", narre VGE, toujours imité par l'humoriste.

"À la place du conducteur et des passagers, on attachait solidement de grands singes, et la voiture allait percuter un mur ou un camion. Je ne vous dis pas après l'état des carrosseries, et surtout l'état des singes : de vrais corned-beefs !", dit-il.



"Je suis donc intervenu pour que les constructeurs arrêtent cette boucherie. Et croyez-moi, c'est l'âme en paix que, peu de temps après, je suis reparti pour la Centrafrique", ajoute l'ancien chef de l'État. Pour y faire quoi ? "Pour y chasser le grand singe (...) mais je faisais ça proprement".



Il propose à Mademoiselle Jade un cadeau qu'avait refusé Brigitte Bardot. "C'est une main de gorille momifiée qui fait cendrier. Vous n'en voulez pas de la main de Cheetah ?". Son interlocutrice décline. Mais VGE a d'autres présents...