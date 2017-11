publié le 21/11/2017 à 10:59

Les Anges de Victoria's Secret ont fait le show à Shanghai. Le 20 novembre, les mannequins les plus célèbres des podiums ont défilé pour la célèbre marque de lingerie. C'est la première fois que Victoria's Secret organisait un tel événement en Chine. La soirée a été animée par les artistes Harry Styles, ex-chanteur du groupe One Direction, et Leslie Odom Jr. Katy Perry devait également faire une apparition, mais la star n'a pas pu se rendre à Shanghai, car sa demande de visa a été refusée selon l'AFP.



Parmi les pluies de paillettes, les spectateurs ont retenu la chute du mannequin chinois Ming Xi. La jeune femme de 28 ans s'est emmêlée les pieds dans sa traîne et a chuté sur le podium, toujours en gardant le sourire. L'instant a été capturé par des personnes présentes et est devenu le moment le plus commenté sur Weibo, l"équivalent de Twitter en Chine.

Autre fait marquant : les adieux d'Alessandra Ambrosio. La mannequin brésilienne de 36 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issu du show, après douze ans au sein de Victoria's Secret.

> Victoria's Secret Model Ming Xi Falls on Catwalk