publié le 22/02/2018 à 09:56

"Vous êtes chargé(e) de la mise en oeuvre de l'éloignement des étrangers incarcérés en situation irrégulière". C'est l'annonce postée par l'agence Pôle emploi de Lille sur son site le 16 février. Face à la polémique provoquée, cette proposition de poste de "chargé de l'éloignement des étrangers" a été retirée deux jours plus tard.



"Elle a été retirée dimanche, suite à un signalement d’un internaute", confirme la direction de Pôle emploi à 20 Minutes. Aujourd'hui, l'annonce a été légèrement modifiée et propose désormais le poste de "juriste spécialisé(e) en droit des étrangers" avec pour mission de "piloter la gestion des étrangers incarcérés et d'anticiper le calendrier des libérations".



Les conditions d'emploi restent cependant les mêmes : deux mois de CDD, 35 heures de travail par semaine et un salaire de 1656 euros bruts.