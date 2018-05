Vignobles : "Certains agriculteurs ont tout perdu", explique un assureur

publié le 28/05/2018 à 08:14

Les violents orages de grêle qui se sont abattus samedi 26 mai sur la façade ouest du pays ont suscité de nombreuses interventions des pompiers sans faire de victimes et ont provoqué de gros dégâts dans le vignoble bordelais et charentais. Côtes-de-Blaye, Côtes-de-Bourg, Haut-Médoc, Cognac... Ce sont les appellations qui ont le plus souffert des intempéries.



"J'ai eu l'occasion de m'entretenir hier avec les principaux assureurs qui m'ont confirmé qu'ils ont eu les premiers appels dès le samedi après-midi et dès le dimanche, un certain nombre d'experts ont pu se rendre sur les parcelles pour constater les premiers dégâts. Bien sûr, les expertises vont se poursuivre dès ce jour et jusqu'à, on espère, milieu de semaine", explique Christophe Delcamp, le directeur adjoint de la Fédération Française de l’Assurance (FFA).

Sur place, les experts agissent sur le court terme dans un premier temps. Ils peuvent débloquer des fonds rapidement pour que les exploitants cicatrisent la plante, des traitements existent.

Pour le moment, il est difficile de savoir dans quelle mesure les vignobles ont été touchés par ces orages de grêle. "Certains agriculteurs ont tout perdu. Certaines parcelles ont été touchées à 100%, d'autres à 20%, 30%. Mais seules les expertises pourront nous dire la réalité de ces pertes".