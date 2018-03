Martial You

La rédaction numérique de RTL

publié le 28/09/2017 à 07:29

Réformer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour encourager l'investissement dans les entreprises. Telle était la promesse d'Emmanuel Macron durant sa campagne électorale. Celui qui est désormais chef de l'État a réaffirmé sa volonté de transformer l'ISF en impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès 2018.



Selon des constatations de RTL, 150.000 contribuables échapperont à l'impôt sur la Fortune Immobilière. Cela représente 40% des foyers assujettis. Seront concernées par cette exemption, les personnes qui avaient un patrimoine compris entre 1,3 et 2 millions d'euros et dont la moitié est en actions et en produits financiers. Ces contribuables passeront sous le seuil de déclenchement de l'impôt. En revanche, si l'on prend l'exemple d'une retraitée qui a hérité d'un important patrimoine immobilier à l'île de Ré, elle continuera à payer comme avant.



Cette réforme favorise donc les patrimoines très forts en actions, comme l'explique Philippe Bruneau, président du Cercle des fiscalistes : "10% des foyers payent 70% des recettes de l'impôt sur le revenu. Évidemment, lorsque vous baissez les impôts à une catégorie de personnes qui auparavant en payaient beaucoup parce qu'elles avaient des revenus ou un patrimoine important, on peut vous taxer d'accorder des faveurs aux riches."

Pour l'État, le coût de cette réforme de l'impôt sur la fortune s'élèvera à 3 milliards d'euros. Une mesure cependant essentielle selon Bercy qui espère ainsi maintenir les contribuables les plus riches en France.