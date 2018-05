publié le 15/05/2018 à 07:41

Le gouvernement se soucie de la mise en page de nos fiches de paie, rapporte le Figaro. Un arrêté vient d'être publié au Journal Officiel. Il règle dans les moindres détails la pagination des bulletins à partir de l'an prochain après l'entrée en vigueur de l'impôt à la source.



À partir du 1er janvier, vous aurez une ligne en plus sur votre bulletin de salaire : le net à payer avant impôt et vous ne pourrez pas la rater. Le gouvernement a en effet demandé à ce que ce salaire saute aux yeux. Il sera donc écrit 1 fois et demi plus gros que le reste de la fiche. Les ministres ont donc planché sur des polices de caractère...

Il y a deux buts recherchés. Premièrement, éviter avec la mise en place du prélèvement à la source en janvier qu'on ne regarde que la toute dernière ligne, et qu'on se dise que notre salaire net a soudainement baissé.

Mais le gouvernement veut aussi mettre en avant les gains lié au relèvement de la CSG et à la suppression des cotisations salariales.



En gros trois lignes de salaire : le brut, le net avant les impôts et le net tout court, que vous toucherez sur votre compte en banque.Tant pis si cela complique un peu la fiche de paie censée être simplifiée, mais le gouvernement veut que sa politique fiscale se voit par tous et tous les mois.