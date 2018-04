et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/04/2018 à 08:33

Un TGV sur 7 en moyenne et 1 TER sur 5 en circulation ce mercredi 4 avril, pour la deuxième des 36 journées de mobilisation annoncés par les syndicats de cheminots sur 3 mois. Les usagers sont ainsi souvent contraints à de longues attentes.



"Je viens de Montauban, et comme il y a la grève j'ai pris un bus pour aller jusqu'à Agen, puis un bus pour aller jusqu'à Bordeaux, et là j'attends depuis 21h jusqu'à 5h30 pour aller jusqu'à Mont-de-Marsan", raconte Morgane, militaire qui a passé la nuit dehors, devant la gare de Bordeaux.

La jeune femme a fini par prendre un bus dans la gare Saint-Jean devenue une gare routière, avec des quais désespérément vides. Les usagers de leur côté déplorent un manque d'informations.

La grève engendre mécaniquement des bouchons en Île-de-France, avec 300 km enregistrés ce matin, deux fois plus que d'habitude.



Édouard Philippe a de son côté salué les millions de Français qui veulent aller travailler, "parce qu'ils n'ont pas le choix". "Ils doivent également également être respectés", a-t-il lancé à l'Assemblée nationale. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a lui fait remarqué que "c'est le gouvernement qui a amené les cheminots dans une situation conflictuelle.

À écouter également dans ce journal

Justice - L'ancienne petite amie Nordahl Lelandais avait déposé plainte contre son compagnon pour mise en danger de la vie d'autrui avec menace de mort imminente, selon une information de RTL. Lelandais, emprisonné pour le meurtre de la jeune Maëly, avait donc était signalé un mois avant la mort de la jeune fille.



Terrorisme - 15 jours après l'attaque terroriste qui y a eu lieu, le Super U de Trèbes rouvrira ses portes le 11 avril prochain. La prise d'otages de Redouane Lakdim avait fait 4 morts, dont celle du colonel Arnaud Beltrame.



Automobile - Carlos Tavares, PDG de PSA, s'apprêterait à recevoir une prime d'un million d'euros dans le cadre du plan de redressement d'Opel. Une prime qui provoque l’écœurement de la CGT, alors que PSA a prévu de supprimer plusieurs centaines d'emplois.



Logement - Le gouvernement proposera en conseil des ministres son projet de "loi logement". L'objectif est de relancer la construction et faciliter l'accès au logement, avec un "bail mobilité" pour les personnes en stage ou en apprentissage.



International - Un différent personnel serait à l'origine de la fusillade sur le campus de YouTube en Californie



États-Unis - Martin Luther-King est mort il y a 50 ans, l'Amérique commémorera la date dans un pays où un noir a 1 chance sur 5 d'être incarcéré.