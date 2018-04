Grève SNCF et Air France : comment se faire rembourser ses billets ?

publié le 02/04/2018 à 15:11

Les semaines à venir s'annoncent compliquées pour les voyageurs de la SNCF. À partir du 3 avril, la compagnie ferroviaire s'apprête à débuter une grève longue durée. Le mouvement social devrait se traduire par un TGV sur huit et, en région, un TER et un Transilien sur cinq.



Des perturbations sont également à prévoir pour les passagers d'Air France. À l'occasion de la quatrième journée de grève programmée par une large intersyndicale, la compagnie aérienne prévoit d'assurer 75% de ses vols : 70% de ses vols long-courriers, 67% de ses vols moyen-courriers au départ et vers l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et 85% des vols court-courriers entre Paris et les aéroports en région.

Dans ces conditions, mieux vaut éviter d'utiliser ces transports et favoriser le covoiturage ou le télétravail. Mais pour les voyageurs qui ont déjà acheté leurs billets, y'a t-il une possibilité d'être remboursé ?



Remboursement, dédommagement ou avoir ?

Si vous décidez d'annuler votre TGV ou train Intercités, l'échange et le remboursement intégral du billet se feront sans frais. Pour les Transiliens, les voyageurs auront droit à un dédommagement pour les lignes où moins d'un train sur trois circulera.



Pour les TER, il est possible de reporter le voyage : les billets seront utilisables 10 jours après la date de validité.



Pour les passagers d'Air France dont le vol est annulé ou retardé de plus cinq heures, le billet sera remboursé intégralement sans aucun frais. Si vous préférez décaler votre trajet, vous pouvez bénéficier d'un avoir valable un an sur Air France ou KLM.