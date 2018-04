Grève SNCF : "trafic très perturbé" mardi 2 avril, découvrez les prévisions

publié le 01/04/2018 à 17:31

À la SNCF, le premier jour de la grève perlée s'annonce très compliqué pour les usagers. Alors que Guillaume Pepy avait déjà affirmé un peu plus tôt dans les colonnes du JDD que "des lignes seraient fermées" entre le 2 et le 5 avril, la SNCF a dévoilé ses prévisions de trafic et de mobilisation de ses salariés ce dimanche 1er avril.



Lors d'une conférence de presse, la compagnie ferroviaire annonce ainsi qu'il y aura 48% de grévistes pour la journée du mardi 3 avril, premier jour de la grève. Alain Krakovitch, directeur de Transilien a par ailleurs affirmé que 77% des conducteurs de trains ne travailleront pas ce jour-là.

Concernant le trafic, seuls 12% des TGV circuleront mardi. Plus précisément, ils seront 12% à rouler côté Atlantique, 27% dans l'Est, 12% sur le Nord et 11% dans le Sud-Est. La SNCF prévoit également la circulation d'un TER sur cinq au niveau national. 13% des trains Intercités devraient rouler.



3.000 gilets rouges pour aider les voyageurs

Pour les autres réseaux, la SNCF prévoit d'assurer 90% des Thalys et 75% d'Eurostar. Pour aiguiller les voyageurs, 3.000 gilets rouges seront mobilisés en gare mardi 3 et mercredi 4 avril.