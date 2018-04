Grève de la SNCF : l'image d'une passagère tombée sur les rails

publié le 06/04/2018 à 22:02

Panique sur les quais ! Trafic paralysé. Tenter le tout pour le tout pour attraper un des rares trains qui circule. Prendre tous les risques pour aller au travail. C'est une scène hallucinante qui se déroule mardi 3 avril vers 8 heures en Gare de Lyon à Paris. Un RER approche, des dizaines de personnes se précipitent, elles sautent sur les voies vides. Dans la cohue, une jeune femme tombe.



Elle se retrouve par terre, deux mètres sous le niveau du quai. Christophe Simon photographe à l'AFP saisit ce moment. Sur le quai de gauche, noir de monde, les passagers en rade observent médusés l'accident. Le quai de droite lui, est vide. Un salarié de la SNCF au gilet rouge court pour secourir la passagère blessée. Un groupe d'hommes est descendu sur les rails, pour l'aider à se relever.



Cette jeune femme a ensuite été prise en charge par la SNCF. Au total, mardi 3 avril à la gare de Lyon, deux personnes ont été blessées dont une à la tête. Pour que ces scènes ne se reproduisent plus, la SNCF a décidé le soir même de placer des TGV sur les rails

empêchant les passagers de traverser. Le photographe Christophe Simon était à la gare de Lyon pour réaliser ce qu'on appelle des images d'illustration de la grève. Des photos plus compliquées qu'il n'y parait car il faut respecter l'anonymat des personnes.



Mardi et mercredi, les gares parisiennes et de banlieues ont été prises d'assauts.

Contrairement à celles de provinces désertées. Comme une métaphore de la vie urbaine. Métro-boulot-dodo, à tout prix...