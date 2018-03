publié le 16/03/2018 à 20:54

Deux tourtereaux devant le temple de l'amour. Dimanche 11 mars en fin d'après-midi, Emmanuel et Brigitte Macron déambulent pendant une heure et demie à la découverte du Taj Mahal. Pas un touriste à l'horizon.



Au centre de la photo, le couple présidentiel. Lui, en bras de chemise blanche. Elle, en saharienne beige. Tendrement, Brigitte Macron pose sa main sur le nœud de cravate de son mari. Derrière une barrière, les jardins. Au loin se dresse, le célèbre mausolée moghol de marbre blanc, majestueux.



L'auteur du cliché, le photographe de l'AFP Ludovic Marin raconte la séquence. "On est monté à l’entrée du Taj Mahal dans des petites voiturettes électriques. Il y avait un groupe folklorique à l’accueil et ensuite on est allé directement sur le site-même du Taj Mahal. Il y avait une lumière très douce, très agréable", relate-t-il.



Un glamour qui fait polémique

Cette visite ultra glamour a fait polémique : elle était officiellement présentée comme privée alors qu'en fait une équipe de presse trié sur le volet - l'AFP, TF1, France 2, Paris Match, et une agence de photo people - suivait le petit groupe. Or, Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié qu'une journaliste de Quotidien l'interroge sur ce paradoxe. "Si la frustration de ceux qui n’étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c’est en effet à se demander si ce ne devrait pas être totalement fermé aux médias", a tancé le chef de l'État.



Mais pour Ludovic Marin, il n'y a rien d'étonnant dans cette escapade privée très médiatique. "Le terme privé à mon sens correspond au fait que le site était privé pour lui et que de ce fait-là, c’était un moment privé. À peu près toutes les personnalités qui se rendent sur le site, le font sur le format dans lequel le président Macron a visité le Taj Mahal avec sa femme", explique-t-il.



Une mise en scène malgré tout ultra-maîtrisée et pensée dans ses moindres détails par l'Elysée. Avec toujours comme maître-mot : l'incarnation d'un pouvoir presque princier et l'importance des symboles !