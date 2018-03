Afghanistan : elle passe un examen avec son bébé et émeut la toile

publié le 30/03/2018 à 19:49

Le cliché de Yahya Erfan, enseignant à l’université privée de Nasir Khusraw a fait le tour du monde. Sur cette photo prise dans la ville de Nili, dans le centre de l'Afghanistan, une jeune femme voilée de bleue est assise en tailleur, sur la terre battue. Concentrée, un crayon à la main, elle tente d'écrire sur quelques feuilles qui menacent de s'envoler.



Sur les genoux de Jahantab, 25 ans, son bébé de deux mois. Nous sommes à la mi-mars, en plein test d'entrée à l'université de Nasir Khusraw. La jeune femme, mère de trois enfants, a fait plus de 10 heures de trajet à pieds et en transports en commun pour pouvoir présenter le concours. Et c'est pour ne pas gêner les autres candidats à cause des pleurs de son enfant qu'elle s'est volontairement mise à l'écart, par terre.

Et cette photo a tout de suite suscité un élan de solidarité sur internet. 14.000 dollars ont ainsi été récoltés pour qu'elle puisse payer ses études. Une vrai coup de pouce pour Jahantab, qui a réussi avec brio le concours. Toute sa famille a ainsi pu la suivre dans sa nouvelle aventure, en déménageant à Kaboul.