Grand oral européen d'Emmanuel Macron à Strasbourg

avec AFP et Stéphane Carpentier

publié le 17/04/2018 à 11:14

Le président français Emmanuel Macron s'adresse aujourd'hui pour la première fois aux députés européens réunis à Strasbourg pour tenter de les mobiliser autour de son ambition de "refonder l'Europe", qui est loin de susciter l'enthousiasme de Berlin à Budapest.



Cette journée est consacrée à l'Union européenne puisque le président se rendra en fin d'après-midi à Epinal (est de la France) pour lancer les "consultations citoyennes européennes" avec un premier débat qui devrait rassembler 200 à 300 personnes.



Lancée un an avant les élections européennes de 2019, cette offensive se poursuivra jeudi par une visite à Berlin où le président français s'entretiendra avec la chancelière Angela Merkel de l'avenir de la zone euro.



Emmanuel Macron est attendu à 10h00 dans l'hémicycle du Parlement européen, où les députés sont rassemblés pour leur session mensuelle.



En s'adressant à eux, "il exprimera l'urgence qu'il y a à agir dans un contexte difficile au sein de l'Union européenne mais aussi à l'extérieur", explique l'Elysée.



Ces difficultés sont notamment liées aux récentes élections en Italie et en Hongrie, qui ont vu la victoire de partis eurosceptiques.



A l'extérieur, les Européens doivent composer avec la guerre en Syrie, des Etats-Unis imprévisibles depuis l'arrivée de Donald Trump et à un président russe, Vladimir Poutine, peu accommodant avec l'UE.

Le président Macron a jugé dimanche, lors de son entretien télévisé, que le continent européen assistait à "une montée de l'illibéralisme, c'est-à-dire des extrêmes, des populismes, de gens qui remettent en cause l'Etat de droit".

La rédaction vous recommande Interview d'Emmanuel Macron : Europe et écologie, les deux grands absents

Accepteriez-vous qu'un médecin puisse vous interdire de conduire ?

Accepteriez-vous qu'un médecin puisse vous interdire de conduire ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Accepteriez-vous qu’un médecin puisse vous interdire de conduire ? Oui

Non

Ne se prononce pas