Éric Coquerel : "La Ligue de Défense Juive est l’idiot utile de l’antisémitisme"

publié le 28/03/2018 à 23:20

La marche blanche en hommage à Mireille Knoll a eu lieu à Paris ce mercredi 28 mars. Tous les représentants politiques étaient conviés par le Crif sauf le Front national (FN) et la France insoumise (FI). Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont dû être exfiltrés du cortège sous les huées.



Éric Coquerel, député de la France insoumise, était à la marche. "Notre arrivée a été mouvementée à cause d’une petite centaine de nervis qui prétendent parler au nom de toute une communauté, mais qui en réalité font acte de violence et font le jeu des antisémites. Le député d'extrême gauche parle de la Ligue de Défense Juive (LDJ), "un groupe interdit en Israël et aux États-Unis".

Des milliers de personnes se sont réunis pour manifester contre l’antisémitisme après le meurtre de Mireille Knoll, tuée parce qu’elle était juive à son domicile le 23 mars dernier. "Et il ne faudrait pas à cause de cette centaine d’agités, qui a pu faire sa loi, oublier cette marche en l’honneur de cette dame qui a été assassinée".

Éric Coquerel affirme que les élus FI présents ont choisi "d’eux-mêmes d’être exfiltré" face à une situation qui aurait pu être dangereuse. "La Ligue de Défense Juive (LDJ) s’est vantée d’avoir réintégré le Front national à la marche (...) La LDJ est l’idiot utile de l’antisémitisme". Le député de la France insoumise affirme regretter "les incidents pour Mireille Knoll et son fils qui avait souhaité que tout le monde soit là".