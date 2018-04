Église : "On entend de plus en plus les voix très conservatrices", regrette Henri Tincq

Église, qu'as-tu fait de tes fidèles ? La Grande peur des catholiques de France. C'est le livre choc de Henri Tincq. Après avoir couvert l'actualité des religions dans les pages du Monde, le journaliste publie chez Grasset un ouvrage passionnant pour dénoncer la dérive catho-identitaire d'une partie de l'Église de France. "Je ne reconnais plus mon Église", c'est par ces mots que débutent le livre.



"J'appartiens à une génération après le concile Vatican II, qui était le grand concile réformateur de l'Église. C'était l'époque des mouvements militants, l'Église était très intégrée dans la vie sociale, sociétale et politique (...) Cette Église là aujourd'hui, reste active dans les mouvements d'accueil des réfugiés, dans les mouvements de solidarité (...) Mais on entend de plus en plus les voix très conservatrices ; on l'a vu au moment du mariage pour tous et on l'entend dans les débats sur les immigrés, sur l'Islam", regrette Henri Tincq.

Pour décrire cette minorité, Henri Tincq parle de "spirale mortifère" et estime que l'Église de France est "en danger de mort" à cause de cette frange conservatrice "qui diffuse et qui transmet ce que l'on pourrait appeler la peur d'une institution catholique qui est de plus en plus fragile".

