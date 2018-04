publié le 03/04/2018 à 20:39

C'est un documentaire sensible et passionnant, pour changer de regard sur nos petits singes savants. Marie Drucker signe Le Courage de grandir, diffusé ce mardi 3 avril à 22h40, sur France 2. Pendant un an, la journaliste a suivi des enfants en avance sur leur âge, dans un établissement spécialisé Georges-Gusdorf, à Paris. Au terme "surdoué", Marie Drucker préfère "précoce". 500.000 enfants sont en France, en avance sur leur âge.



"C'est des enfants qui ont été soit enfermés par le regard des autres, soit enfermés à l'intérieur d'eux-même, explique la journaliste. J'avais, comme tout le monde, cette idée de petits singes savants et j'ai commencé à regarder, à fouiller et puis (...) je me suis retrouvée face à mon propre passé scolaire".

Elle qui s'ennuyait à l'école, offre ici un documentaire intime. "La différence m'intéresse. Je ne suis pas quelqu'un de mélancolique (...), j'aime bien aller me frotter à ce que je connais peu", explique-t-elle. La journaliste en dit plus sur établissement spécialisé Georges-Gusdorf : "C'est une école qui s'adapte aux besoins individuels de chaque élève", avant de conclure : "Au final, c'est l'école que j'aurais voulu avoir".

Quand à ses futurs projets, Marie Drucker est claire : son futur se fera loin de la présentation de journaux. "L'information, c'est fini", tranche-t-elle. Elle travaille déjà sur un nouveau documentaire, et pense même à un long-métrage pour les écrans cinéma qu'elle réaliserait.