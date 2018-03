publié le 28/03/2018 à 13:01

En ouverture des assises de l'école maternelle le 27 mars, l'Élysée a annoncé que celle-ci allait désormais devenir obligatoire dès 3 ans, et ce à partir de la rentrée prochaine. Une obligation qui ravit les syndicats. "C'était une mesure importante et attendue de longue date", confirme à RTL Stéphane Crochet, Secrétaire général du SE-Unsa. "Elle sécurise la maternelle, menacée il y a quelques années par des jardins d'enfants", insiste-t-il.



Ainsi, l'enseignant s'appuie sur la réussite scolaire supérieure observée chez les enfants ayant commencé l'enseignement dès 3 ans. "L'école maternelle chez les plus jeunes, c'est le moyen de développer ses facultés cognitives", assure Stéphane Crochet. Mais si la mesure est applaudie, elle doit selon les syndicats être accompagnée de mesures de mise en place qui en assureraient l'efficacité.

"Il faut une formation spécifique à tous les niveaux", indique ainsi Stéphane Crochet, en pointant l'obligation de former les enseignant mais aussi les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). Car il serait, selon lui, inutile d'avoir "un petit de 3 ans dans une classe de 25". L'Élysée a annoncé la création de 800 postes dans le cadre de cette mesure.