et Camille Kaelblen

publié le 21/03/2018 à 06:10

Comment savoir si un lycée est bon ou mauvais ? Le ministère de l'Éducation nationale publie mercredi 21 mars les indicateurs de résultats des lycées pour le bac 2017. Pour juger de la performance d'un lycée, le ministère a analysé les résultats au bac, le taux de mentions obtenues par les élèves, et aussi la capacité des établissements à accompagner leurs élèves jusqu'au bac.



Ces indicateurs sont complémentaires et doivent être analysés au cas par cas, car ils dépendent de la situation de chaque lycée. Le ministère calcule également la "valeur ajoutée" : la différence entre le taux de réussite au bac qui était attendu dans l'établissement compte tenu du profil de ses élèves, et le taux de réussite constaté.

Ainsi, un lycée peut avoir de très bon résultats au bac, mais aucune valeur ajoutée, parce que le taux de réussite est conforme à ce qu'on pouvait attendre des élèves de cet établissement. A l'inverse, un lycée avec une forte valeur ajoutée a réussi à faire progresser ses élèves, qui réussissent mieux qu'on ne pouvait l'espérer.

Enfin, le taux d'accès de la première au bac représente la probabilité pour les élèves d'avoir leur bac à l'issue de leurs classes de première et de terminale sans changer de lycée. Nous avons choisi de garder celui-ci car il donne l'image la plus juste de l'accompagnement des élèves, les réorientations étant plus fréquentes à l'issue de la classe de seconde.



Découvrez les résultats de votre lycée avec notre carte interactive :

Vous pouvez également rechercher le nom de votre lycée en ouvrant la carte en plein écran.

Les indicateurs retenus dans la carte

- Taux de réussite au bac :

Le pourcentage d'élèves ayant obtenu le baccalauréat dans le nombre d'élèves présentés à l'examen dans le lycée.



- Valeur ajoutée de la réussite au bac :

Différence entre le taux attendu de réussite au bac, calculé en fonction du profil de l'établissement et de ses élèves.



- Taux de mentions au bac :

Le pourcentage d'élèves ayant obtenu une mention au baccalauréat dans le nombre d'élèves présentés à l'examen dans le lycée.



- Valeur ajoutée des mentions au bac :

Différence entre le taux attendu de mentions au bac, calculé en fonction du profil de l'établissement et de ses élèves.



- Taux d'accès de la première au bac :

Probabilité qu'un élève de première obtienne son baccalauréat à l'issue de sa scolarité dans le même lycée, quel que soit le nombre d'années nécessaires.