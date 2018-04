et Camille Kaelblen

publié le 19/04/2018 à 10:59

Et si les séances chez le psychologue étaient remboursées par la Sécurité sociale ? Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Garonne, du Morbihan, des Bouches-du-Rhône et des Landes testeront à partir de mai 2018 et jusqu'en 2020 le remboursement à 100% de séances.



Le dispositif concerne tous les patients âgés de 18 à 60 ans, sans condition de ressources. À terme, la mesure pourrait être étendue à l'ensemble du territoire français.

L'objectif est d'enrayer le recours trop systématique aux antidépresseurs, avec leur cortège d'effets secondaires et de risques de dépendance, en permettant aux patients d'accéder plus facilement à une psychothérapie, aussi efficace que des médicaments dans le cas de dépressions légères.



Les frais seront avancés par la CPAM

Pour bénéficier de cette nouvelle mesure, il faut consulter son médecin traitant, qui prescrira un bilan de 45 minutes auprès d'un psychologue conventionné. Dépression, crise d'angoisse, déprime due à une perte d'emploi ou une rupture... C'est ensuite le psychologue qui évaluera la durée et le nombre de séance nécessaires.



Vingt séances au total seront prises en charge pour cette expérimentation. Les patients n'auront aucun frais à avancer : c'est la CPAM qui règlera directement le psychologue. En cas de pathologie plus lourde, le patient sera réorienté vers un psychiatre.