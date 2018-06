De plus en plus de jeunes adultes restent à la charge de leurs parents

De plus en plus de jeunes adultes restent vivre chez leurs parents.

publié le 06/06/2018 à 16:44

Le syndrome "Tanguy" gagne du terrain en France. Selon la dernière étude de l’Insee sur les revenus des Français, les jeunes adultes qui restent à la charge de leurs parents sont de plus en plus nombreux. Ils leur coûtent en moyenne 3.400 euros par an.



À 24 ans, Élodie n'a jamais quitté l'appartement parisien de ses parents, où elle a grandi. La raison est d'abord économique : son activité de chanteuse commence à lui rapporter de l'argent, mais l'aide financière de ses parents reste nécessaire. "Le fait de vouloir faire de la musique et donc de ne pas forcément bien gagner sa vie, cela fait que c'est difficile de se projeter dans une vie seule, où l'on doit payer un loyer", explique la jeune femme au micro de RTL.



De nombreuses dépenses à supporter

Les parents d'Élodie doivent donc gérer plusieurs dépenses. "Je leur demande de me payer mon Pass Navigo, soit à peu près 75 euros par mois, mon forfait téléphonique qui est à environ 30 euros mensuels. Là où je coûte cher à mes parents, c'est pour les vacances... Peut-être 600 euros par an", reconnaît-t-elle.

Vivre dans le même lieu que ses parents n'est pas toujours évident pour elle non plus. "On ne peut pas profiter de l'appartement comme on le veut, on ne peut pas se balader en sous-vêtements", sourie Élodie. "Si je veux regarder la télé, fumer... C'est eux qui sont prioritaires au quotidien. Moi, je m'adapte", poursuit-elle.



Avec le lancement de son premier album et l'argent qu'elle a pu mettre de côté, Élodie espère désormais quitter l'appartement familial dans quelques mois pour pouvoir prendre enfin son envol.