L'Institut statistique s'est intéressé aux 1% des personnes aux plus hauts revenus. Ce sont des chiffres qui datent de 2015, mais la réalité n'a pas sensiblement changé depuis. Il y a une certaine inertie dans la répartition des revenus.



Les 1% de Français les plus riches, ce sont les personnes qui gagnent plus de 8.850 euros nets par mois et par personne, c'est-à-dire près de sept fois plus qu'un Français moyen. Ce sont plutôt des seniors, car ils ont 59 ans en moyenne. C'est assez logique du reste, puisqu'en général les revenus progressent avec l'âge et l'avancement dans la carrière.

Ce sont plutôt des couples sans enfant à charge. À 86%, ils sont propriétaires de leur logement. C'est l'Île-de-France qui héberge la plus grosse partie des ménages très aisés (42% des très hauts revenus y vivent).

Et si vous considérez les 1% des 1% - c'est à dire les 0,01% des Français qui sont les plus riches, ça fait un Français sur 10.000 -, ils vivent aux deux-tiers en région parisienne : pour près de la moitié à Paris même, et 11% à Neuilly-sur-Seine, une commune limitrophe de Paris, où se trouve d'ailleurs maintenant le siège de RTL.

36.470 euros de dividendes par an

Ils tirent leurs revenus de leur travail bien sûr, soit qu'ils soient salariés, soit qu'ils soient professions libérales (les médecins, les avocats, les conseils, etc). Près de 30% des Français à hauts revenus déclarent, en effet, des revenus d'activité indépendante, alors que ce n'est que 7% de l'ensemble de la population.



L'autre caractéristique de cette toute petite France privilégiée, c'est qu'elle déclare des revenus du patrimoine, et non pas seulement du travail. Il s'agit de revenus de location immobilière, par exemple, et de dividendes (les bénéfices versés aux actionnaires).



Les 1% déclarent 30% des revenus du patrimoine du pays, ce qui signifie que ces revenus sont beaucoup plus concentrés que ceux du travail, bien sûr parce que le patrimoine est lui-même concentré.



Ils reçoivent en moyenne 36.470 euros de dividendes par an, un montant élevé, mais cette moyenne est tirée à la hausse par les très très gros revenus. Car si vous considérez à nouveau le dix millième le plus riche de la population, le montant des dividendes atteint près de 700.000 euros annuels. C'est considérable.