Journée emploi : 267.000 offres disponibles sur "Les PME recrutent"

publié le 31/05/2018 à 06:12

RTL organise ce jeudi 31 mai une nouvelle journée emploi en partenariat avec la CPME, Facebook et Work4, spécialement consacrée aux emplois verts et liés à l’environnement. Au total, près de 267.000 offres d’emploi sont disponibles sur « Les PME recrutent » via Rtl.fr, dont 7.600 liées à l’environnement, l’écologie et le développement durable.



Le gouvernement va financer 10.000 formations aux "métiers verts" via le plan d'investissement dans les compétences (PIC). Les "éco-activités" et "l'emploi environnemental" représentent 456.000 emplois. En comptant les professions qui ont une "finalité environnementale" ("professions vertes") et celles "dont l'exercice évolue avec les préoccupations environnementales" ("professions verdissantes"), cela représente 4 millions d'emplois.



Dans le XVIIIème arrondissement de Paris, la petite entreprise les "Joyeux Recycleurs" recycle les déchets de bureau et vient d'embaucher son 15ème salarié. L’entreprise n'existait pas il y a cinq ans mais les deux cofondateurs se sont installés ici fin 2013. De deux, ils sont vite passés à 15 salariés. Pour recycler les déchets de leurs 500 clients, ils emploient 10 chauffeurs par le biais d'une association de réinsertion.